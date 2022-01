Bør skjerast gjennom i hamnestriden

Nyhende

Det har vore gjentekne møte og mykje saksbehandling og brevveksling i kjølvatnet av at Kystverket reiste ifrå Gjerdsvika og det store prosjektet der. Bakgrunnen skulle vere godt kjend i dag, nemleg at kommunen og Kystverket har hamna i ein strid om måten hamneprosjektet vart ferdiggjort på. Kommunen nektar å godkjenne Kystverket sin søknad om ferdigattest. I fredagens avis omtalar vi Kystverket sin etter måten skarpe reaksjon på at Sande kommune ikkje vil godkjenne prosjektet.

Kystverket: – Misbruk av mynde og mangel på kompetanse Kystverket stiller spørsmål ved mellom anna kompetansen til Sande kommune når dei ikkje får ferdigattest på Gjerdsvika hamn. Klagen frå Kystverket inneber eit toneskifte i disputten.

Det kan vere nærliggande å gløyme det svært positive i denne saka, nemleg at Gjerdsvika og Sande kommune på mange vis trekte vinnarloddet og fekk utdjuping og etablering av to større industriareal på land. Ei gåve ikkje berre til bygda, men til heile regionen.

Utan at vi skal ta stilling til kven som har rett eller feil av partane, verkar det er likevel litt underleg at Kystverket ser ut til å ville etterlate seg eit landdeponi der sjøen kan sige inn når det er springflod.

Prosjektet fortener noko langt meir enn å bli assosiert med usemje. Her er nemleg svært gode og store moglegheiter for å få nyetableringar av sjøretta karakter. Næraste samanliknbare areal må vere Mjølstaneset, der det som kjent stadig skjer knoppskytingar, med mange nye arbeidsplassar og stor aktivitet.

Det bør snart skjerast gjennom. Ein bør få sett ein sluttstrek i ein strid som faktisk har ført til at neste etappe, kommunal og lokal ferdigstilling av anlegget, ikkje kjem skikkeleg i gang. Ingen er tent med at det skal bli ein nærast evigvarande kamp mellom kommunen og Kystverket. Om det er mogleg, bør partane snarast kome saman igjen og sjå om det er råd å kome fram til eit kompromiss. Målet må vere at ein så langt råd er, unngår at saka vert så fastlåst at ho hamnar i rettsvesenet.