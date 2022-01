- Dersom svaret er ja på dei fleste av desse spørsmåla, er det då ikkje berre å legge vekk heile prosjektet?

Nyhende

I Vestlandsnytt på fredag 21.01 var det på nytt eit stort oppslag, nesten heile framsida og to sider inne i avisa, der Leikong idrettslag endå ein gong fekk reklamere for den planlagde turvegen dei vil bygge. Vestlandsnytt er vel ei lokalavis for alle? Då hadde det kanskje vore på sin plass å få fram dei ulike syn som denne saka har? Kva med å stille litt kritiske spørsmål til forkjemparane for denne vegen?

Eg er sjølv imot vegen av den grunn at eg er overbevist om at den vil gjere større skade enn nytte, og korleis nokon kan ha kome fram til noko anna hadde vore interessant å få ein gjennomgang av. Eg har difor skrive ned nokre spørsmål som eg håpar forkjemparane for denne saka og Maritimt og teknisk utval vil sjå og reflektere over.

Er det eit problem at urørt og levande natur, dvs. plantar, dyreliv og innsekt forsvinn i stort tempo både i Herøy og elles på jorda?

Reduksjon av planter, dyreliv og innsekt skjer i stor grad fordi leveområde blir utbygd, einig?

Bør ikkje det største samanhengande urørte naturområdet vi har i Herøy og Sande bevarast og ikkje bli «nesten» delt av ein ny veg?

Vil bygging av vegen gjere skade på naturen, dyr, plantar og insekt i anleggsperioden?

Er det fare for at dyr, plantar og insekt fortsatt blir påverka i etterkant av utbygginga, og ikkje reetablerer seg i området?

Vil vegen føre til meir ulovleg eller lovleg motorisert ferdsel opp på fjellet?

Vil vegen kreve kontinuerleg vedlikehald med motorisert ferdsel bl.a. for å fylle på ny grus?

Vil vegen kunne føre til at det seinare vil vere enklare med vidare naturinngrep i same området?

Kan det være god folkehelse i urørt natur utan slike inngrep?

Kan ei enklare utbetring av noverande sti utførast?

Ønskjer du at dine barn og barnebarn skal ha moglegheita til å oppleve urørt og levande natur?

Dersom det blir ja til svar på dei fleste eller alle spørsmåla, er det då ikkje berre å legge vekk heile prosjektet?

Dersom det var dumt å legge det vekk, kan vel alltid våre barnebarn bygge det ut. Dersom det blir bygd ut, blir det meir og meir aktuelt det som står på siste sida av det same Vestlandsnytt «På leit etter nye måtar å restaurere trua naturtypar».

Er det ikkje ei anna sak de kan bruke dette utbyggingsengasjementet i?

For eksempel gang- og sykkelveg mellom Djupvik og Leikong. Dette hadde vore ein turveg som knytte saman naboar, og som kan førebygge farlege situasjonar. Leikong idrettslag er i tillegg medarrangør i Gurskøya rundt, som er ein grunn i seg sjølv til å jobbe for ein sikker gang- og sykkelveg på denne strekninga. Dette er i mine auge eit godt folkehelsetiltak.

Hallstein Lynge