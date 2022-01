Nyhende

Trass i positiv tilråding frå kommunen fekk Marcus Johannessen ikkje tilskot til sauefjøsen sin på Koparstad gjennom IBU-ordninga for landbruket. I staden har sauebonden gjennomført utbygginga for eiga rekning. Johannesen presiserer at han ikkje har søkt kommunen om noko tilskot til prosjektet, noko notisen i siste Vestlandsnytt kunne gi inntrykk av.