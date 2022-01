Vil ikkje vente til hausten

Nyhende

– No går restriksjonane i rett retning, og Herøy ungdomsråd planlegg UNGfestival i juni.

Det seier leiar i ungdomsrådet Arjan Sydhagen Dalsøren i ein artikkel på Herøy kommune sine heimesider.

Tradisjonelt har ungdomsfestivalen vorte arrangert første fredag i september, men denne gongen vil dei ikkje vente. Årsaka er at pandemien har ramma ungdomen ekstra hardt. Når du er ung bryr du deg ikkje om kva som skjer eitt eller to år fram i tid. Det er denne våren og sommaren som betyr noko. Likevel har dagens ungdom sett livet på vent for at andre skal berge livet.

– Vi vil ha festivalen denne våren/sommaren som ei sesongavslutning mot lysare tider, seier Arjan.

Storsuksess i 2019

Sist gong UNGfestivalen var gjennomført var i 2019, då TIX (Andreas Haukeland) og Mads Veslelia lyfta taket på Herøy kulturhus.

– Nokre gongar er det ekstra fint å spele for dei som ikkje har fylt 18, for dei har ikkje fått den «kleinheitsgreia» enno. Og så er det mykje meir givande å spele for eit edru publikum, sa Mads Veslelia til Vestlandsnytt den gongen.

Slik skal det etter alt å døme bli i år også: Null alkohol, null kleinheit og masse liv.

Ønsker tips til artistar

Herøy ungdomsråd har ikkje landa på artistval for årets festival. Dei oppmodar ungdomen til sjølv å kome med ønskjer på Facebooksida til ungdomsrådet.

Har fått sponsormidlar

Ungdomsrådet har allereie fått ein første støttespelar på laget; HAV Group.

– Etter lang tid med mykje nedstenging og lite kulturelle aktivitetar for barn og unge, synest vi det er viktig å kunne bidra til eit felles arrangement der vi alle er inkluderte og velkomne. Det å kunne støtte eit så bra tiltak der mangfald og inkludering er i hovudfokus er noko vi er stolte av, seier administrerande direktør Gunnar Larsen i HAV Group.