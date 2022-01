Fleire råd ber om utbetring av vegkryss

Nyhende

Ei utbetring må skje før, og medan ein ventar på, at ein ny reguleringsplan skal gjennom vedtak og effektuering.

Ungdomsrådet bed om at det vert utarbeida og vedteke kortsiktige løysingar som sikrar trafikkforholda for alle trafikantar i dette området då forholda i dag er svært trafikkfarlege – spesielt for mjuke trafikantar.

– Skammeleg og flau tilbakemelding Hallelia Grendalag har no gripe tak i saka rundt trafikksituasjonen i Hallekrysset.

Også rådet for personar med nedsett funksjonsevne kjem med ein liknande uttale, og med spesiell vekt på forholda for mjuke trafikantar og personar med rørslehemming.

Ynskjer skilting i Hallebygd-krysset Torleiv Storegjerde oppmodar kommunen til å ta grep når det gjeld Hallebygd-krysset.

Til same sak har også Sande eldreråd kome med eit vedtak / ein uttale som støttar kravet om utbetring av vegkrysset som har vore mykje omtala også i Vestlandsnytt i vinter. Uttalane vert ein del av ein samla uttale frå kommunen som går til fylkeskommunen.