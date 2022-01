Med ein skikkeleg utstyrspark kan vi no tilby treningssamlingar for våre spelarar og også etter kvart lokale arrangement i vår breiddesatsing.

Nyhende

– Det har vore ein relativt lang prosess for å få landa ei løysing for eit høveleg klubbhus. Vi enda til slutt opp med å leige i privatmarknaden, og er nøgde med plasseringa og resultatet her i Myrvåg, forklarar dagleg leiar Arjan Sydhagen Dalsøren.