Konsekvensene for sjøfolk i kystfarten

Nyhende

I høst fikk vi en ny regjering som gikk ut fra dag en og ville sikre norske sjøfolk gjennom norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Noe som vi ser frem til vil komme på plass så raskt som mulig.

Jeg har i nesten 6 år jobbet for å nå frem til politikerene om viktigheten av å sikre norske sjøfolk gjennom norske lønns- og arbeidsvilkår, men har samtidig også vært klar på at vi må fortsatt ha en nettolønnsordning som slår inn der norske lønns- og arbeidsvilkår ikke treffer.

Jeg har mange ganger tatt til orde for at taket på nettolønnsordningen må fortsatt være for kystfarten og utenriksfergene som ble fjernet i 2016 og at det også måtte gjelde for offshore som hatt tak på ordningen hele tiden. Med unntak av ett år midlertidig fritak under Korona.

Jeg har også sagt at det må settes inn en bunnlinje slik at vi ikke risikerer å havne tilbake der vi var fra 2008 til 2014. Etter at daværende regjering i 2016 fjernet taket for kystfarten, flagget flere rederier båtene sine om til NOR og ansatte norske sjøfolk igjen i denne farten for første gang på mange år. De har også tatt inn mange nye lærlinger de siste årene.

Isteden for sikre også denne delen av sjøfarten og fortsette den oppgående optimismen i dette segmentet, så valgte regjeringen å sette inn igjen taket for de to segmentene fra 01.01.2022. Dette har ført til økte utgifter og stor bekymring for arbeidsplassen til de få norske sjøfolkene som er igjen i kystfarten.

Det er mange sjøfolk i kystfarten som siden fjor høst har gått med en stor klump i magen og fryktet for arbeidsplassen sin. Jeg vil ikke tenke på hvilken jul de har hatt.

Dette er også et slag under beltestedet for norske redere, som gjerne vil ha norske sjøfolk, men som nå får økte lønnsutgifter som de får vanskeligheter med å forsvare.

Det jeg frykter nå vil skje, er en avskalling av norske sjøfolk igjen langs kysten.

Det blir flere, spesielt østeuropere, vi vil få en nærskipsfart langs kysten som vil bestå av meget få norske sjøfolk. Vi risikerer færre norske rederie og utenlandske rederier, spesielt rederier i EU vil dominere langs kysten.

Dette er en utvikling jeg tror de færreste vil se skjer. Både på vegne av norske arbeidplasser, men også med tanke på vår sårbare kyst og i en miljø eller militær krisesituasjon. Og som jeg er overrasket over, skjer i en regjering som SP sitter i.

Fanesaken til Senterpartiet har i alle år vært utkantene. Vi skal hindre fraflytting og utskaling av utkantene. Dette harmonerer dårlig med det vi ser her.

Jeg er fullt klar over at de ikke sitter alene i regjering. De har ikke statsråden i departementet. Men jeg håper og ber de om å vil ta opp dette innad i regjeringen slik at taket på nettolønnsordningen blir fjernet i alle segment, slik at den vil bestå og fungere best mulig for alle i sjøfarten, sammen med norske lønns- og arbeidsvilkår som ikke sikrer de norske sjøfolkene som nå risikerer sine arbeidsplasser.