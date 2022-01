Vindkraft til havs – ikkje for ein kvar pris

Nyhende

Organisasjonen Fiskebåt tok sist veke opp ei sak som engasjerer mange, og som er viktig når det gjeld å sjå i samanheng utnytting av våre felles ressursar: Vindkraft til havs. Fisk har gjennom tusenvis av år vore den tradisjonelt viktigaste fornybare ressursen her til lands. Også vind er ein fornybar ressurs som kan gje eit godt supplement til behovet for energi.

Fiskebåt meiner viljen er mangelfull når det kjem til forsking på konsekvensar av Havvind: – Skal Noreg satse i blinde? Det spør Fiskebåt sin administrerande direktør Audun Maråk og juridisk rådgjevar Hanna Bauge i ein kronikk denne veka. Dei meiner kunnskapen om konsekvensane av vindmøller plassert ute på havet er for lite forska på.

Utfordringa oppstår om styresmaktene, i iveren etter å levere innan kraftproduksjon, tek snarvegar for å nå bestemte målsettingar. Og mykje av denne energien har funne vegen til kontinentet, ei utvikling stadig fleire, også politikarar, no stiller spørjeteikn ved.

– Regjeringa ønskjer ei storstilt satsing på vindkraft til havs, men viser ingen vilje til å forske på konsekvensane for nokre av verdas største fiskebestandar. Skal Noreg satse i blinde, eller skal vi i staden innhente kunnskap om konsekvensane og sikre ein framleis berekraftig forvaltning av våre fiskeressursar? spør Fiskebåt.

Bekymringa er at det finst svært lite data på kva følgjer utbygging av vindkraftanlegg, flytande eller botnfaste, vil få for livet i havet. Det er ei høgst forståeleg bekymring.

Det er avgjort på sin plass med ei føre-var-haldning til slik utbygging. Det har også sitjande regjering indirekte slått fast i andre samanhengar. I ein slik samanheng vil det vere korttenkt å setje i gang med ei større vindkraftutbygging til havs, utan at konsekvensar først vert grundig kartlagde.

Neste år skal utbygginga på Hywind Tampen starte opp, men utan at området er kartlagt for eventuelle konsekvensar, ikkje minst for fiskerinæringa. Det er ikkje berre betenkjeleg, men også feil. Ei slik utbygging, utan grundig konsekvensutgreiing, kan lett danne presedens for andre, komande og liknande vindkraftutbyggingar til havs.