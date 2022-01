Nyhende

Berre to av dei gamle sjøbudene i Torvika står i dag att og minner om det gamle kulturlandskapet og fiskerimiljøet som ein gong var i bygda. Som eigar av den eine av budene har Olav Torvik søkt om tilskot frå ordninga for spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) for å hindre at også denne buda skal forsvinne.