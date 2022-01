Høgskulen i Volda i landstoppen på å bli ferdig i tide

Nyhende

Dette opplyser Høgskulen i Volda om i ei pressemelding fredag. Tala er så gode for gjennomføring av bachelorgrader at det er ny rekord for Høgskulen i Volda (HVO). 66 prosent av dei som skulle vere ferdige med bachelorgraden sin våren 2021, etter tre år som er normert tid, var det ved HVO. I dei fleste av dei føregåande åra har ein klart å bikke 60 prosent, men det er første gong ein bikkar over 65-talet.