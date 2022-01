Nyhende

Herøy kommune har varsla at kommunen ikkje kjem til å betale ein faktura frå Helse Møre og Romsdal i samband med utskriving av ein pasient. Kommunen viser til at betalingsplikta inntrer når kommunen ikkje kan ta imot pasient innan gitt frist. I dette tilfellet vurderte kommunen det slik at ved å bygge opp med heimesjukepleie kunne ein gi naudsynte og forsvarlege tenester ved utskriving.