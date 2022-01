Nyhende

Selskapet utviklar flytande solcelle-kraftverk dei håper vil bidra til ein grøn revolusjon innan oppdrett, havbruk og sjønære næringar. Det Inseanergy no er i ferd med å realisere er ganske enkelt ei form for solcelleanlegg som ein kan plassere ute på sjøen. Selskapet lagar store presenning-basseng som ein legg ut over eit gitt sjøareal – tanken er at gjenbruk av merdar skal kunne fungere som rammeverk for systemet. Fleksible solcellepanel er nedsenka i bassenget, og dei vert dekt av om lag 20 cm med ferskvatn. I tillegg til å fungere beskyttande for ytre forhold og sjøvatn, kjølar vatnet ned panela. Det gjer solcellene endå meir effektive. I tillegg reduserer ein behov for reinhald ved at vatnet får ein sjølvreinsande effekt på solcellepanela.