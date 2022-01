Nyhende

Statsforvaltaren melder at Herøy kommune vil få tilskot til å gjennomføre ein fagdag i geriatri i 2022. Eit vilkår for tilskotet på 15.000 kroner er at fagdagen blir open for alle. Fagdagen er eit samarbeid mellom kommunane i Sjustjerna, Volda sjukehus og Høgskulen i Volda.