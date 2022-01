Nyhende

16. desember blei styringsrenta sett opp med 0,25 prosentpoeng og ligg no på 0,5 prosent. Renteauke er eit sunnheitsteikn for den norske økonomien. Når sentralbanken også spår at renta skal stige ytterlegare i mars 2022, kan ein lese mellom linjene at framtidsutsiktene for økonomien vår elles også er gode.