Denne saka har gått altfor fort, og dispensasjon er gitt på for tynt grunnlag. Det skriv advokatfullmektig Fredric Holen Bjørdal på vegner av ein nabo til det planlagde utkikkstårnet i Fosnavåg sentrum, og kjem med følgjande oppsummering av grunnane for at løyvet og dispensasjon må trekkast tilbake: