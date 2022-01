Meiner det er på høg tid at Dragsundbrua blir prioritert

Tidlegare Herøy-ordførar Arnulf Goksøyr slår eit slag for at noko no faktisk blir gjort med trafikknutepunktet på kommunegrensa mellom Ulstein og Herøy. – Dette er uforsvarleg behandling av folk i verdiskapingsfylket Møre og Romsdal, skreiv Goksøyr i eit innlegg på si eiga Facebook-side onsdag.