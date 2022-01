2021 vart tidenes rekordår for nybilregistreringar i Noreg:

Elbil er førstevalet – også på søre

Ser du ein nyregistrert personbil køyre forbi på vegane i Sande og Herøy, er sjansen stor for at det er ein elbil. I 2021 var nemleg over 60 % av alle nyregistreringar i dei to kommunane heilelektriske bilar. Og trenden er den same i heile landet.