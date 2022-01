Westing sin nye daglege leiar, Agathe Teige Eiksund, ser optimistisk på framtida:

– Vi veks både geografisk og i omsetning

Måndag denne veka tok Agathe Teige Eiksund over som dagleg leiar for Herøy-bedrifta Westing. No er blikket festa på framtida og vekstpotensialet til familieverksemda.