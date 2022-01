Nyhende

Januar

Naudrakett og fyrverkeri starta to brannar på nyttårsaftan: Éin naudrakett landa i Huldalen og sette fyr på terrenget, og 1,5 time seinare tok etterlate fyrverkeri fyr ein annan stad på Igesundfjellet. – Det var berre falks at det ikkje vart storbrann, sa beredskapsleiar Rolf-Henning Skrede Hide. Det vart ein travel natt for Herøy brann og redning.