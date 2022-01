Hundekvalpen Pablo sakna i Tjørvåg

Nyhende

Mopsen Pablo på åtte månader forsvann saman med halvbroren sin frå hagen i Tjørvåg i 12-tida søndag. Halvbroren kom etter kvart til rette, men Pablo er framleis sporlaust forsvunne.

- Vi har framleis håp om å finne han. No er håpet at snøen legg seg, slik at vi kanskje kan finne spora til hundekvalpen, og dermed også han.

Det fortel eigar Jan Rune Dalsøren.

Sidan i går ettermiddag har han og familien leita etter hunden, saman med mange andre frå Tjørvåg.

- Det har vore heilt ekstremt bra oppslutnad frå bygdefolket. Vi har fått mykje hjelp, og det set vi stor pris på. Vi må verkeleg sende ei takk til bygdefolket som stiller opp.

- Følg gjerne med rundt eigedomen

Og leiteaksjonen heldt på langt utover søndagskvelden.

- Vi leita fram til klokka 23. Då var batteria tome. Men vi held fram i dag, fortel Dalsøren.

No håper familien at folk kan ta ein kik rundt på eigedomane sine for å sjå om hunden kan ha gøymt seg ein stad.

- Sjekk gjerne uthus og garasjer, og følg med om ein liten kvalp tek seg rundt åleine. Dei fleste på bygda veit om dette no, men om han har flytta seg ut av bygda, så er det godt at folk veit om det, seier Dalsøren.

- Sjølvsagt kan jo også nokon ha teke han inn. Ta gjerne kontakt på tlf. 926 24 202 om nokon ser noko til Pablo, avsluttar Jan Rune Dalsøren.