Nyhende

Eit gammalt ord seier det skal vere tre «-reier» på ein gard; – «-reie» – er eit kunamn. Så her kjem siste artikkelen av det eg har skrive før – til jul 2016 og 2020 – om svine- og hestehald i eldre tid. No om namn på husdyra, i det mon namn er nemnde i arveoppgjer og pantebøker for Søre Sunnmøre.