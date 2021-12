Fjøresteinane i Herøy kyrkje

Nyhende

På grunn av pandemien, måtte publikumstalet avgrensast til femti. Men vi som var der, hadde ei god og fin stund i kyrkja, der vi mellom anna fekk høyre Bjarne Rabben sin salme: «Ei jul er atter inne» – tonesett av ein annan herøyværing: Svein Arne Møller.

Fjøresteinane debuterte for om lag ti år sidan då dei var oppvarmingsband for Merkesteinane under det store idrett- sarrangementet Monsiaden i Vanylven. Dei gode tilbakemeldingane inspirerte Fjøresteinane til å satse for fullt. Stig Grimstad har heilt sidan starten hatt det musikalske ansvaret for bandet og gjeve dei opplæring og vore med på konsertane deira.

Fjøresteinane er eit samarbeidsprosjekt mellom kommunane Ulstein og Hareid. Medlemene i bandet har ulike utfordringar. Pianisten er blind, og bassisten har store synsutfordringar. Den sistnemnde spelar ved hjelp av ulike lyssignal.

– I mai i år, då vi hadde konsert på Fosnavåg konserthus, opplevde vi å ha tilgang på ein profesjonell lydmann, noko Fjøresteinane sjølvsagt sette stor pris på. Dette var ein av grunnane til at konserten vart så vellukka, fortel Stig Grimstad – og legg til at medlemene syntest det var heilt fantastisk å få opptre i dette flotte konsertlokalet. Det var Herøy produksjon som arrangerte konserten. Fjøresteinane har tidlegare øvd saman med fleire av dei som arbeider ved Herøy produksjon. Men på grunn av pandemien har ein etter kvart måtta legge øvingane på is. Så snart pandemien er over, håper ein å kome i gang igjen.