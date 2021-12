Om juletradisjonane

Nyhende

Det finst mange ord og uttrykk i språket som inkluderer hjertet: Hjerterom, hjertegod, steinhjerte, hjertesorg, hjerte-smerte, knust hjerte, hjertevenn, hjerteskatt osv. Så viktige er våre hjerte-erfaringar at dei har prega seg inn i språket. I jula pynter vi med hjerter. Raude hjerter og hjertekorger. Og meir enn noko anna blir hjertene berørt av den høgtida som forsterkar dei kjenslene vi ber på – om det er sorgfullt og tungt, eller gledesfullt og varmt.

Juleevangeliet rommer dei samme motsetningane som eit menneskehjerte. Det kan vere kulde og flukt, men det er også englesong og lovnader om fred. Det er jord og møkkete, men det er også lys og undring. Det er hat, men det er også kjærleik. Det er stjernehimmel og ei trang krubbe.

Vi veit ikkje alt om korleis det eigentleg var, men vi veit at det er eit historisk faktum at Jesusbarnet vart fødd i Betlehem. Det er godt bevitna i fleire historiske kjelder.

Det at Gud vart eit menneske, vert kalla for «inkarnasjonens mysterium» i teologisk terminologi. Det latinske omgrepet «in carne» - tyder i kjøt, og vert brukt teologisk litteratur om at Gud vart menneske.

Jula er den fyrste av dei tre store Kristus-festane i kyrkjeåret, men historisk sett er feiringa yngre enn mange andre dagar som vart markert. Dei fyrste kristne var ikkje opptatt av fødselsdagar. Frå byrjinga var påske den store festen. På 300-tallet vart det vanleg blant mange kristne å markere Jesu fødsel. Dei visste ikkje datoen for når han var født, og difor utvikla det seg til ulike tradisjonar i aust- og vestkyrkja. I Egypt (den koptiske kyrkje) byrja ein å feire 6. januar, noko som var ein førkristen solvervsfest. I Roma valgte kyrkja datoen 25. desember. Det var den dagen då romarane feira «den uovervinnelige sols fødselsdag».

Den romerske feiringa vart raskt populær og spreidde seg til heile den vestlege kyrkja, og vart støtta av den kristne bodskapen. Festen peiker på Jesus som det sanne lys, og i staden for å feire sola feira ein meir og meir på latin «sol salutis» som tyder «frelsens sol» dvs Jesus Kristus. Slik var det også da julefeiringa kom hit til landet. Den avløyste feiringa av det gamle midtvintersblotet, og gav etter kvart eit nytt innhald til lysfesten på den mørkaste tida på året.

Kyrkja har i mange hundreår byrja julefesten med høgtidsringinga på julaften kl 1700 som varer en heil klokketime, og så går festen over i sjølve høgtidsdagen som vert kalla juledag. I romjula er det fleire helgendagar som er eldre enn sjølve julefeiringa. Ein av dei er Stefanusdagen som vert feira 26. desember til minne om Stefanus, kyrkja sin fyrste martyr. Derfor har denne dagen raudt som liturgisk farge, til minne om martyriet. Resten av jula vert den kvite festfargen brukt.

Åtte dagar etter juledag vert Jesu namnedag markert, sidan han etter jødisk skikk vart boren til tempelet for å verte omskåren den dagen. Då fekk han også namnet sitt, Jesus, som betyr «Gud frelsar». I Norge vert dette markert ved gudsteneste på 1.nyttårsdag.

Julefeiringa vert av dei fleste avslutta etter tradisjonen på Kristi openberringsdag, på «trettandedagen», altså 6. januar. Denne dagen vert også kalla for: Heilag tre kongers dag eller «trettande dag jul». Etter tradisjonen tok det 13 dagar å ri på kamel frå Babylon (eit område i noverande Syria/Irak) til Betlehem.

I Den norske kyrkja vert Kristi openberringsdag feira på fyrste søndag etter nyttår, og i år vert det søndag 2.januar. Dagen står i misjonens teikn, fordi dei heilage tre kongane/ dei tre vise menn blir oppfatta som dei fyrste hedningar/ikkje-jøder som møtte Kristus. Primstaven sitt teikn for denne dagen er ei klokke, tre kors, tre kroner eller tre menn.

Det er også mange som held fast på at juletida varer heilt til 13.januar, dvs tjuendedagen, men då skal iallfall jula ut.

Markeringen av julaften som sentrum i julefeiringen er av temmelig ny dato, og er ikkje vanleg utanfor Norge. Skikken med gudsteneste denne dagen starta i byrjinga av det 20. århundre som enkle gudstjenester for barn, noko som fortsatt preger gudstenestene og liturgien for denne dagen. Det er vi glad for og vi fortsetter med denne tradisjonen, men samtidig kan det være grunn til å framheve at det er juledagen som er sjølve høgdepunktet i den kyrkjelege julefeiringa. Internasjonalt er det ingen tvil om at det er slik det er.

I dag vert det invitert til gudstenester i dei fleste kyrkjer i Norge i julehelga på julaften 24.desember, 1.juledag 25.desember og 2.juledag 26.desember. Julaften har ofte eit litt meir familiepreg over seg. 1.juledag er det høgtidsgudsteneste, og 2.juledag har et meir internasjonalt preg med fokus på forfulgte kristne i verda. Ved alle disse gudstenestene vert det fokusert på julemysteriet; at Gud kom til jord som eit lite menneske, og kva det kan bety for mennesker i dag.

Dei kjente julesangene synges, og det blir særleg bedt om fred på jord i alle julegudstenestene. Tidlegare var det vanleg med juletrefester for små og store i romjula rundt på bedehusa i alle bygder. Juletrefestane heldt på heilt fram til 13.dag jul eller 20.dag jul, dvs til langt ut i januar. Dei seinare åra har det vorte mindre av desse juletrefestane der bygdefolket møttest, og i år vert det ikkje noko av det på grunn av smittesituasjonen. Det betyr at ein må gå meir rundt juletreet i heimane i år, så ein får lært bort juletresongane til dei yngre også.

Romjulssøndag og nyttårshelga har sine gudstenester som fokuserer på å takke for det gamle året og be for nytt mot for eit nytt år! Gudstenestene vert kunngjorde og er i normaltid opne for alle, og er vanlegvis godt besøkt i jule- og nyttårshelga.

Den fyrste julenatt høyrde gjeterane på Betlehemsmarken den vakre englesongen om fred på jorda. Det var svar på lengselen etter fridom og tryggleik, og det djupaste ønsket også i dag. Dette rører ved hjerter over heile verda. Derfor gir det stor meining å pynte til jul med hjerter. Over heile jorda blir det bedt om fred i kyrkjene denne julehøgtida, og slik blir det i kyrkjene våre i Herøy i jula også.

Eg avslutter artikkelen med julesongen som vi ofte avsluttar julekonsertane og julegudstenestene med: «Deilig er jorden». Av og til syng vi den i trass, og nokre gonger i glede. Songen er ein av julesongane som hjelper oss med å halde fast på julemysteriet, og den fokuserer på bodskapen om fred til jord. Derfor må sangen med kvart år. God jul.

Deilig er jorden,

prektig er Guds himmel,

skjønn er sjelenes pilgrimsgang.

Gjennom de fagre,

riker på jorden

går vi til paradis med sang.

Tider skal komme,

tider skal henrulle,

slekt skal følge slekters gang;

aldri forstummer

tonen fra himlen

i sjelens glade pilgrimssang.

Englene sang den

først for markens hyrder;

skjønt fra sjel til sjel det lød:

Fred over jorden,

menneske, fryd deg!

Oss er en evig Frelser født!