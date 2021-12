Nyhende

Goksøyr har over 20 års erfaring frå den maritime klynga, og har vore tilsett i HAV Design sidan 2014. No trer han av frå stillinga som prosjektleiar og finanssjef i HAV Design og går over i stillinga som Vice President Sales i same firma, opplyser HAV Design i ei pressemelding. Goksøyr har tidlegare hatt stillingar innanfor frakt, finans og prosjektleiing.