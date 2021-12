Synfaring AS og West Maritime AS går saman og startar bedrift i Fosnavåg:

– På kort sikt er målet mellom 8–10 tilsette

Under namnet Synfaring Møre går Synfaring AS og West Maritime AS saman om å etablere eit nytt selskap i Fosnavåg. Dei satsar på at det vil gi fleire lokale arbeidsplassar og vekst.