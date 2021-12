Nyhende

Tysdag førre veke fekk føresette til elevar ved Ytre Herøy ungdomsskule ei melding frå skuleleiinga om at elevane skulle få heimeundervisning dei siste tre dagane før juleferien, altså fredag, måndag og tysdag. Årsaka var at det vart vanskeleg å halde ei forsvarleg drift av skulen no når han er på gult nivå.