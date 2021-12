Nyhende

I butikklokala der Lek Takeaway har halde til dei siste åra, i Stassabakken i Fosnavåg sentrum, skjer det saker og ting no i førjulstida. Ei sporty ny satsing signert Geir Ståle Notøy er i emning. «Notøy Surf og Ski» står det på skiltet i glaskarmen når Vestlandsnytt stikk innom. Notøy sjølv møter oss i døra for å vise fram hobbybutikken som han no er klar for å opne.