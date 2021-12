Nyhende

Sauebonde Inger Johanne Bakken er innvilga erstatning for eit lam som har blitt drept av kongeørn. Jøsok-bonden får no utbetalt 1908 kroner frå statsforvaltaren etter lov om erstatning for husdyr som blir drepne eller skadde av rovvilt. Bakken har i 2021 hatt ei besetning på 30 sauer og 60 lam.