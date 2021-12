Nyhende

Statsforvaltaren rår ifrå at det vert gitt dispensasjon for at ei hytte like ved Juliabuda i Haugsbygda får bruksendring til bustadhus. Tilrådinga vert grunngitt med at hytta ligg nært eit større regulert industriområde, med den støyen slikt kan føre med seg. Statsforvaltaren fryktar framtidig støy frå industri kan kome i konflikt med den aktuelle bustaden, og vil vurdere å klage på eit eventuelt vedtak som gir bruksendring.