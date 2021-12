Meir til skule, førebygging og kyrkje

Nyhende

Kyrkja har som kjent varsla at dei står i fare for å måtte stenge alle kyrkjebygg utanom Larsnes kyrkje til vinteren, på grunn av vanskar med å få endane til å møtast. No har kommunestyret løyvd 200.000 kroner ekstra til kyrkja, og signala frå dei folkevalde er at dei ikkje ynskjer stengde kyrkjer.