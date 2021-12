Nyhende

Gjennom ein avtale mellom B&E Partner og huseigaren er det funne ei løysing på sikttilhøva i Djupedalskrysset i Fosnavåg. No skal det sikthindrande gjerdet skråast frå hushjørnet, noko som vil gi tilfredsstillande sikt med gjerdet si noverande høgde. B&E Partner vil òg legge noko asfalt som motyting for ulempene dette påfører huseigaren. Avtalen opnar for at kommunen kan gi bruksløyve for det nye leilegheitsbygget Parken Terrasse.