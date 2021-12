Dramatisk lokal koronasituasjon

Nyhende

Siste par vekene har det skjedd ei til dels dramatisk utvikling når det gjeld koronasituasjonen i Herøy. Først vart det kjent at kommunen hadde svikta når det gjeld vaksineringa på to av omsorgssenteret sine avdelingar. Det inneber at fleire titals pasientar som skulle hatt tredje dose, ikkje hadde fått dei. På avdelinga «blå seksjon» fekk fleire pasientar covid-19-sjukdom då det kom smitte på avdelinga.

Koronadødsfall ved Herøy omsorgssenter Ein pasient ved seksjon blå, Herøy omsorgssenter, som fekk covid-19, er død, opplyser Herøy kommune måndag kveld.

Signala frå kommuneleiinga var prega av bekymring for at svikten kan ha gått ut over liv og helse. Og så: Vi får nok aldri vite om det var den manglande vaksinen som gjorde at ein av dei koronaråka pasientane denne veka døydde. Men det er djupt tragisk, etter eit alvorleg avvik frå kommunen si side.

Prega, spent og bekymra etter vaksineglippen Kommunedirektør Trond Arne Aglen seier han er prega, spent og bekymra etter det alvorlege smitteutbrotet ved Herøy omsorgssenter.

I mellomtida hadde lokal kommuneleiinga nok ein gong gått ut og streka kraftig under kor viktig det er at folk vaksinerer seg. Kommunedirektør Trond Arne Aglen uttrykte bekymring for at det framleis er mange tilsette i omsorgssektoren som ikkje er vaksinerte. Kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen peika på mange uvaksinerte småbarnsforeldre som potensielle drivarar av pandemien, lokalt.

Herøy set krisestab - gløymde å gje pasientar tredje dose Måndag vart det kjent at kommunedirektøren i Herøy set krisestab som fylgje av smitteutbrotet i omsorgssenteret.

Så kom meldinga sist søndag om at kommunedirektøren, utruleg nok, hadde blitt drapstrua av ein vaksinemotstandar. Aglen reagerte naturleg nok med å melde saka til politiet. På denne måten hamna Herøy og kampen mot korona fleire gongar på kort tid i riksnyheitene.

Kritisk situasjon i Herøy, meiner kommunedirektøren: Bekymra over at mange tilsette i omsorgssektoren er uvaksinerte Torsdag vart utbrotet ved Herøy omsorgssenter framleis rekna som kritisk. No kjem det fram at mange av dei tilsette i omsorgssektoren ikkje er vaksinerte.

Trond Arne Aglen utsett for drapstrussel etter utspel om vaksinering Kommunedirektøren i Herøy, Trond Arne Aglen, er drapstruga etter utspel han har kome med i kampen mot koronautbrotet.

Det vert frå denne kant uttrykt full støtte til kommuneleiinga i Herøy når dei stør seg på faglege råd og kjem med gjentekne oppmodingar om at folk bør vaksinere seg. Faktisk på same vis som statsministeren og hans folk nyttar helsemyndigheitene sine råd når det no er innført nye og strenge tiltak – igjen. At nokon kan få seg til å drapstrue folk som gjentek nasjonale oppmodingar, er så uhøyrt at vi manglar ord. Oppmodinga er: Følg smittevernreglane og vaksiner deg når du kan. Dette er ein fellesdugnad til det beste for oss alle.