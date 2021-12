Mobiliserer til felles fyrverkeri i Herøy for første gong:

- Vi håper å skape ein tradisjon

Havlandet står bak initiativet for eit felles fyrverkeri i Herøy. - No håper vi folk og bedrifter vil vere med å bidra, slik at dette kan bli ein ny og samlande tradisjon for folk i kommunen vår, seier Merethe Hjertø Flusund i Havlandet.