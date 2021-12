Underheldt for lokalpolitikarane under årets siste kommunestyremøte

Nyhende

Tradisjon tru sørga dei nemleg for å underhalde Herøy kommunestyre på deira siste møte for året. Elevane sørga for julemusikk, song og attpåtil saksofonspel. Som ein liten smakebit på kva vi har i vente frå kulturskulen på nyåret fekk vi også ein smakebit frå det populære konseptet «The Greatest Show», eit konsertkonsept som dei seinare åra har blitt ein imponerande kulturskuletradisjon i Herøy.