Koronadødsfall ved Herøy omsorgssenter

Dødsårsak er ein infeksjon med SARS-Cov-2 (covid-19-sjukdom).

Personen hadde høg alder og andre tilleggssjukdomar. Pasienten hadde fått to dosar vaksine, med siste dose i februar i år, og er mellom dei som skulle ha fått tredje dose i november.

Medisinske opplysingar er gitt med løyve frå pårørande.

Målet med dose 3

Målet med å sette dose 3 (oppfriskingsdose) til eldre personar med høgare risiko, er å redusere nettopp risiko for alvorleg sjukdom ved infeksjon med SARS-Cov-2.

- Om ei oppfriskingsdose til akkurat denne pasienten kunne ha hindra eit slikt utfall, er vanskeleg å svare eintydig på, seier kommuneoverlege, Bjørn Martin Aasen.

- Det som likevel er eit faktum er at pasienten var sett opp til oppfriskingsdose fordi det var medisinsk grunnlag for det, og for at ein meinte pasienten ville ha nytte av den, legg kommuneoverlegen til.

Beklagar sterkt

Kommunedirektøren er svært lei for det utfallet denne infeksjonen fekk for pasienten og pårørande.

- Eg beklagar det sterkt. Eg har hatt kontakt med pårørande og gitt uttrykk for det, seier kommunedirektør, Trond Arne Aglen.