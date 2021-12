Nyhende

Etter planen skal det byggast to nye bustader, to fritidsbustader, to naust, eitt servicebygg og småbåthamn i Sævika. Dette blir for stor utnyttingsgrad, meiner statsforvaltaren og hevdar det ikkje er rett at framlegget til arealbruk er i samsvar med løyve som tidlegare er gitt gjennom dispensasjonsvedtak.