Slik vil dei kutte, tene og investere i Herøy

Nyhende

Under kommunestyremøtet i Herøy torsdag kunne lokalpolitikarane endeleg lette på sløret og vise korleis dei har valt å prioritere den kommunale pengesekken for komande år og økonomiplanperiode – til fordel for kommunedirektøren sitt framlegg. Budsjettforslaget kom vel seint, vil nok kommuneadministrasjonen seie, då dei korkje har fått kontrollrekna, konsekvensutgreia eller lagt det ut for offentleg ettersyn. Men eit budsjettvedtak blei det like fullt.