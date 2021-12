Sande profitterer på god kontakt oppover

Nyhende

Midt i all korona-viraken som har vore både lokalt og nasjonalt denne veka, gjorde fylkestinget i Møre og Romsdal eit vedtak som fekk lokalpolitikarane i Sande til å juble, og som vi kan lese meir om ein annan stad i avisa. Kommunen har nemleg fått gjennomslag for gjentakande millionstøtte til den såkalla samfunnsbåten i fleire år framover.

- Dette var ei fantastisk kjekk melding å få! Sande kommune fekk onsdag ei julegåve på forskot, servert i form av eit rykande ferskt vedtak frå fylkestinget.

Vedtaket inneber at Sande kommune truleg ikkje treng å belaste sitt eige driftsbudsjett med kostnadar som mellom anna går på passasjerbåttrafikk. Mesteparten av skyssen gjeld pendlarar som reiser både utover til øyane og innover til Larsnes. Kommunedirektør Anders Hammer i Sande har i haust argumentert for at passasjertrafikk ikkje er eit kommunalt ansvar, og det har han sjølvsagt heilt rett i.

Vi merkar oss at Sande kommune lokalpolitisk har etablert nære relasjonar og god kontakt med fylkespolitikarane – hovudsakleg gjennom sine respektive parti. Vi nemner i fleng Sp, Frp, H og Ap.

Det er viktig for å nå fram i ein fylkeskommune der det er få representantar frå vår region, og der fylkeskommunedirektøren stort sett vender tommelen ned til alle nye tiltak. Kontaktskaping oppover i systemet har faktisk vore eit lite ankepunkt mot lokalpolitikarar i Herøy over tid. Kanskje har Herøy noko å lære av sandssokningane på dette feltet?

Det er ikkje berre når det gjeld finansiering av samfunnsbåten at sandssokningane har lukkast. Ein har vore flinke til å invitere til møte anten det er lokalt, på Teams – eller i Molde for den del, – slik at dei oppover i systemet får vite kvar skoen trykkjer.

Debattmøtet på Rosenlund Hamn i sommar er eit døme på at fylkespolitikarar kjem, får sjå korleis kommunikasjonane er – og attpåtil må svare på konkrete utfordringar. Ein kan gjerne spørje om Larsnes-sambandet hadde fått seglande reserveferje – rett nok berre i sommarhalvåret – om ikkje fylkespolitikarane var informerte og såg korleis denne tidkrevjande og «forhistoriske» rundreisa fungerer i praksis.

Stormøte om distriktspolitikk før valet: Lovnadar på løpande band om ferje og samband Lovnadane sat laust då det var distriktspolitisk debatt i nye konferanserommet til Rosenlund Hamn onsdag.