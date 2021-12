Bytesteinen

Nyhende

«Eit lite bu er bet­re enn in­kje,

heime er kvar mann her­re.

Har du gei­ter to og ein tau­sper­ra sal,

då tarv du ik­kje tig­ge.

Eit lite bu er bet­re enn in­kje,

heime er kvar mann her­re.

Hjar­ta bløder når beda du skal,

om mat til kvart eit mål»

– som det står i «Hå­va­mål».





Des­se lin­je­ne renn meg i hug no når «gi­ga­wat­ta­ne» renn ut or lan­det.

Lan­det vårt, Noreg, har «byte­stei­nar», frå «Tre­riks­røy­sa» i Finn­mark langs Kjø­len til Svi­ne­sund.

For om lag 70 år sidan kom kraft­ver­ket i Sør­bran­dal i drift, til stor gle­de for man­ge byg­de­lag i «nærmundå». Ved sjølv­syn opp­lev­de eg kor opp­glød­de folk var ved tan­ken på å få «kraf­ta» til gards, ja, folk gav en­då­til gra­tis grunn, og grov hol til stol­pa­ne for hand sjølve, berre for å få den­ne vel­sig­nin­ga i hus sna­rast råd. Då fekk heller stor­el­va «lata li­vet» til eig­ne og gran­nar sitt bes­te. Eg trur den­ne inn­stil­lin­ga var gjengs i lan­det vårt, når ein ser kor man­ge el­var som ham­na i røyr.

Det var då det. Et­ter kvart kom det nye «kos­tar» i sty­re og stell, og såg høve til stor av­kas­ting.

Dei nye «kos­ta­ne» såg pro­fitt i sal av «ar­ve­syl­vet» til «Det Store Utland» (Skitt i Norge, leve Toten – inn­stil­lin­ga), og der­med rul­la snø­bal­len. Første ot­ten fekk eg då Ei­vind Reiten «sjø­set­te» EN­ER­GI­LO­VA i 1990 (ut­ar­beidd av hø­ves­vis Bruntland- og Syse-re­gje­rin­ga­ne rundt 1989/90).

Der­med rann ik­kje dei nors­ke el­va­ne len­ger ut i ha­vet, men ut i Eu­ro­pa! Og bet­re vart det ik­kje et­ter til­slut­nin­ga til ACER.

For oss heim­fø­din­ga­ne vert det vel no, som før kraf­ta kom, å gå på att med torv­spa­den, og å stå og «pik­ke snår» til kveikje i svart­om­nen (om ik­kje også den vert for­bo­den for å spa­ra mil­j­øet?).

At­ten­de til over­skrif­ta, Byte­stei­nen. Eg er no så ga­mal at eg enno har rett så godt over­syn over kvar byte­stei­na­ne står på gar­den der eg vaks opp, eg veit kva des­se stei­na­ne stod for, og kor stor skam (brots­verk) det var å flyt­ta el­ler fjer­na slike stei­nar. Det var sagt at den som gjor­de «uferd» på ein slik mer­ke­stein ik­kje vil­le få fred et­ter dø­den, men måt­te gå att.

Ein slik at­ter­gan­gar vart kalla for ein «dei­le­gast». Med det som har gått føre seg med om­syn til kraft­for­sy­nin­ga vår, trur eg trygt vi kan seie at det vert man­ge «deildegaster» et­ter kvart som dei an­svar­le­ge for «ugjer­nin­ga­ne» går bort!

Litt «en passant», kom eg over ei ut­segn som eg tyk­kjer hø­ver bra i des­se ti­der, og i den­ne sa­man­hen­gen. Ut­seg­na skal visst koma frå Nes­sa (pres­ten), men eg går ik­kje god for det. Der­imot er den «krutande god»:

«Det blir in­gen jule­kryb­be på Stor­tin­get i år. Man kun­ne simpelthen ikke fin­ne tre vise menn der inne. Ikke kvin­ner heller, for den saks skyld. Da hjel­per det ikke at det var sauer nok til å fylle hele stal­len flere ganger.»

Til alle, eit fromt ynskje om ei god (og varm innahyses) jul, og snar­leg om­kal­fat­ring av gal­ska­pen med kraf­ta VÅR, frå

Har­ald Bran­dal