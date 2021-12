Høgt tal på uvaksinerte småbarnsforeldre i Herøy

Nyhende

- Det mest alvorlege ved situasjonen i Herøy akkurat no, er det høge talet på uvaksinerte småbarnsforeldre som både vert lettare smitta og smittar andre lettare, og på den måten kan verte dei nye drivarane av det utbrotet vi har i kommunen no, avsluttar kommuneoverlegen, sa kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen i kommunen si oppdatering seint torsdag kveld.

Kommunen har fortløpande vurdering av smittesituasjonen i kommunen og vi har løpande kontakt med sentrale helsestyresmakter slik at vi best mogleg kan balansere tiltaka vi set i verk.

Kritisk situasjon i Herøy, meiner kommunedirektøren: Bekymra over at mange omsorgsarbeidarar ikkje vaksinerer seg Torsdag vart utbrotet ved Herøy omsorgssenter framleis rekna som kritisk. No kjem det fram at mange av dei tilsette i omsorgssektoren ikkje er vaksinerte.

I "dagsrapporten" for torsdag vart det meldt om ni nye smittetilfelle i Herøy.

Av desse er det fem tilfelle som er knytt til testing av personar som allereie er i karantene eller familieisolasjon. Såleis er dei eit resultat av den sporinga og testing vi har gjennomført siste tida. I dei siste fire tilfella er smittevegen frå to arbeidsplassar og to innanlandsreiser. Det står att noko sporingsarbeid i to av tilfella. Det er sett i verk testing og isolering av alle nærkontaktar. Det er ingen skular eller barnehagar som er direkte påverka av desse.

- Eg har eit visst håp om at vi kan ha klart å avgrense dei utbrota vi har hatt i fleire skular, men det står att ei ny testrunde for nokre elevar i morgon før vi kan slappe litt meir av, seier kommuneoverlegen. Eg skjønar godt den uroa og usikkerheita mange foreldre kjenner på. Det er vår oppgåve å trygge også dei som kjenner på uro, seier kommuneoverlegen.

Kommunen strekar i si siste oppdatering under at det viktigaste når det gjeld skular og yngre, er at ein sikrar ein normal kvardag på skulen og i fritida.

- All forsking under pandemien viser at det som er mest skadeleg for borna er å verte avskorne frå vener, skule og idrett unødvendig over tid, seier kommuneoverlegen.