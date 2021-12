Knut Arne Høyvik:

«Hårre heite her e kveite»

Havområda sør for Færøyane ligg midt i ruta for alle dei lågtrykk som skal forbi på sin veg austover. Mykje straum, kombinert med sterk vind gjer det vanskeleg for den som skal fiske med liner i dette havet. Vi var på årets siste tur og kalenderen viste november 1977. Vi var utslitne etter vekevis med uro under beina.