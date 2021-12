Herøy: Ny dagsrekord i smitte onsdag

Nyhende

Bekymringa skriv seg frå det faktum at det onsdag vart registrert 15 positive covid-tilfelle i Herøy.

Mange smittetilfelle i Sande siste dagane Onsdag kveld melde Sande kommune om eit stigande tal koronasmitta, slik trenden også er i resten av landet.

Fleire av tilfella er positive testar hjå personar som allereie er i testregime og isolasjon, og har såleis ikkje ført smitten vidare, opplyste kommunen i ei pressemelding seint onsdag kveld.

Utbrotet på omsorgssenteret veks i omfang I løpet av tysdag vart det registrert ein ny smitta pasient ved Herøy omsorgssenter.

Kommunen melder at utbrota ved Bergsøy skule, Moltu skule og Møre barne- og ungdomsskule no er tilnærma under kontroll. Så dukkar likevel smitten opp andre stadar.

- Det vart måndag påvist eit utbrot ved seksjon blå, Herøy omsorgssenter, tysdag kveld eit utbrot i heimetenesta i ytre del av kommunen og onsdag eit utbrot ved Einedalen skule. Det er sett i verk omfattande testing hjå dei personar som er påverka av utbrota, opplyser Bjørn Martin Aasen.

Herøy kommune presiserer overfor føresette som har barn i skulane, at dersom smittesporinga avdekker at barnet er definert som nærkontakt fordi barnet er eksponert for smitte, vil ein få direkte informasjon via skule eller barnehage om testopplegg etter gjeldande retningslinjer.