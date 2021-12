Nyhende

Under eit tilsyn tidlegare i år avdekka Herøy brann og redning ei rekkje større avvik som må rettast ved Atlantic Seafood på Moltustranda. Avvika er knyta til både dei bygningsmessige tilhøva ved anlegget, handtering av farlege stoff, internkontroll med meir. Bedrifta har no fått frist til 23. desember med å legge fram ein plan for korleis avvika skal rettast.