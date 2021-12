Nettleige og straumprisar

Nyhende

Nettselskapa reknar med ein inntektsauke på 2,1 milliarder kroner i 2022 frå 17, 2 milliarder til 19,3.

Heile omlegginga er ein finurleg måte å tene meir pengar. No skal nettleiga månad for månad reknast ut frå det høgste forbruket på éin time. Brukar du t.d. 7 kW i éin time, mot resten av mnd berre 3 kW i timen, betalar du for 7 kW for heile mnd. Dei resterande 744 eller 720 timane tel ikkje.

Dette minner meg om olje- og energiminister Terje Søviknes som påstod, mot betre vitande, at straumprisen ikkje ville gå opp fordi vi inngjekk ACER-avtalen som kopla oss saman med resten av EU. Katastrofe for vanlege folk som betalar opp imot seks kroner kwh no på førjulsvinteren. Brølaren er at Stortinget i 1991 gjorde straumen om frå forvaltning til forretning, takka vere EU-forkjempar og statsminister Gro Harlem Bruntland.

Norge har meir enn nok straum til å vere sjølvberga. Straumen vår er 100% rein og fornybar. Likevel har lite framtenkte politikarar pålagt oss Co2-avgift på straumen vår. Det grøne skiftet kjem aldri til å klare å gje nok straum, når alt frå elbilar, elferger, elbåtar, til elfly skal elektrifiserast.

Tyskland prøvde med 30 000 vindmøller, brukte 5000 milliardar euro for å øydelegge eit velfungerande kraftnett, og fyrer i dag kolkraftverk med brunkol, det mest forureina kolet, og har stengt ned atomkraft, det siste vert stengt neste år. Det har påtvinga oss til skyhøge kraftrekningar, for å berge seg sjølve. Vi som har verdas reinaste kraft, fornybar som har bygt opp landet i 100 år, skal no redde EU og Europa. Medan resten av verda ikkje tek klimapolitikken så alvorlig, og bryr seg drallen i det grøne skiftet.

Skal vi få billegare straum, må Stortinget og Regjeringa ta over kontrollen med straumprisen og gjere den tilbake som forvaltning igjen. Men med slike som statsminister Støre og olje-og energiminister Persen i leiarroller, er del lite trulig. Begge hevdar at «vi har forpliktelser overfor utlandet» når det gjeld straum, er det lite truleg. Dei nemner ikkje at dei har forpliktelser over for Norge, globalistane gjer ikkje det.