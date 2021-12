Tvangsflytting av DPS ambulant seksjon i Myrvåg

Nyhende

Dei fleste tilsette ved ambulant seksjon i Myrvåg jobba tidligare på den lukka psykiatriske langtidssengeposten på Larsnes. Den vart nedlagt og omlagt til denne ambulante verksemda i 2012. No står seksjonen nok ein gong overfor ein stor omstillingsprosess.

Bakgrunnen for at saka kjem opp er som ein konsekvens av den føreslegne flyttinga av Mork rehabiliteringssenter inn i DPS døgn sine lokale. Innspelet om å samlokalisere ambulant seksjon i Myrvåg i Volda med DPS døgnpost for å få eit meir robust fagmiljø, var også eit ynskje i 2018. Volda vart då vurdert til å ligge ugunstig til for ein ambulant basestasjon. Fram til då hadde ambulant seksjon vore delt mellom Volda og Larsnes.

Fryktar løpet er køyrt for Myrvåg, og er redde for framtida til Mork Herøy kommunestyre vil ikkje gi opp kampen om ambulantseksjonen i Myrvåg, sjølv om det no kan sjå ut som at ein styrer mot ei flytting til Volda. Moglege konsekvensar for Mork bekymrar også politikarane.

Å flytte ambulant seksjon til Volda er å flytte tenestene lenger vekk frå brukarane. Dette vil føre til ei mindre effektiv ambulant verksemd, og kvaliteten på tenestene vil gå ned, då ein når færre pasientar og får lenger responstid. Med ein lokasjon i Myrvåg vil ein i gjennomsnitt ha 30 minutt kortare responstid/køyretid i snitt per oppdrag til alle kommunane kontra lokasjon i Volda.

Sjukepleiarar, miljøterapeutar og anna fagpersonell med lang ansiennitet og spesialkompetanse innan ambulant arbeid, har tydeleg formidla til leiinga at ved ei eventuell flytting til Volda, vil ein seie opp eller gå av med tidleg pensjon. Dette på grunn av auka køyretid i arbeidstida og auka pendlartid. Vi ser dessverre allereie no at tilsette har starta å søkje seg vekk på grunn av usikkerheita denne saka har medført.

Slik arbeider ambulant seksjon i Myrvåg Helseføretaket sin ambulante seksjon i Myrvåg har 30 dedikerte tilsette. Arbeidsmiljøet er godt, og tilbakemeldingane frå pasientane er gode.

Ved ei eventuell flytting av den ambulante seksjonen misser ein difor mange av dei dyktige fagfolka som er grunnmuren i den ambulante verksemda. Psykiatarane er heilt avhengig av kompetente og erfarne kollegaar som tek dei rette vurderingane saman med dei. Ein av psykiatarane ved ambulant seksjon er svært uroa for kva som vil skje dersom det robuste fagmiljøet vert pulverisert ved ei eventuell flytting.

Anbod på nybygg av DPS døgnpost og ambulant seksjon er no avslutta. Dette før styrevedtak er gjort. Prosessen kan difor verke forutbestemt. Det framstår som ein lite heilskapleg plan det som no skjer. Det er ikkje ein del av utviklingsplanen for Volda sjukhus og det er heller ikkje ein del av langtidsplanen for psykisk helsevern.

Slik vurderer arbeidsgruppa flyttinga av den ambulante seksjonen i Myrvåg Arbeidsgruppa, som har vurdert fordelane og ulempene med å flytte den ambulante seksjonen i Myrvåg til Volda, er no ferdige med sin rapport.

Når ein etablerte ambulant seksjon på Digerneset etter nedlegging av Sjøholt DPS, så valde ein Digernes som lokassjon fordi det låg midt i nedslagsfeltet, slik som Myrvåg. Med plassering i Myrvåg og Digernes ynskte ein å ha ei teneste nær brukarane og tenesteapparatet. Erfaringane her viser at det er fullt mogleg å få til eit godt spesialistmiljø saman med dei flinke fagfolka i ambulant team.

Det vert hevda at det har vore store utfordringar i Myrvåg knytt til å dekke opp spesialiststillingane. Denne framstillinga meiner eg er feil. Det er snakk om berre tre års drift i Myrvåg, og fram til oktober 2020 var det full psykiatardekning i Myrvåg. På tre år er det lyst ut psykiatarstilling ein gong og stillingar har vorte haldne vakante.

Støttemarkering for ambulant team i Myrvåg torsdag: - Alt håp er ikkje ute! Torsdag kveld arrangerte dei fire kommunane på ytre støttemarkering for ambulant team i Myrvåg. - Alt håp er ikkje ute, sa Herøy-ordførar Bjørn Prytz i sin appell, til applaus frå dei nær 100 frammøtte.

Tillitsvalde og verneteneste i Myrvåg har foreslått at spesialistane kan ha kontor i Volda dersom dei ynskjer det. Det er ute på heimebesøk med pasientane ein har behov for felles treffpunkt, og møte kan ein ha på Skype/video/telefon ved behov. Dette vart prøvd ut under pandemien, noko ein har gode erfaringar med. Ein har heller ikkje prøvd ut konkrete rekrutteringstiltak som for eksempel høgare løn, som burde ha vore eit naturleg tiltak for psykiataren/psykologane i distrikta. Det er ikkje psykiatarane som har mest køyring og heimebesøk, men dei andre profesjonane. Difor er det uforståeleg at ein må flytte ein heil seksjon på grunn av tre stillingar sine ynskje/behov/utfordringar.

Høgre sine lokallag på ytre søre: – Flytting av ambulant team vil ramme brukarane på søre Sunnmøre Høgre sine lokallag i Herøy, Sande, Ulstein og Hareid er svært uroa over planane om å flytte det ambulante teamet for psykisk helse og rus – til saman 30 statlege arbeidsplassar – frå Myrvåg til Volda etter berre tre års drift i Myrvåg.

Det vert også nemnt i styresak at ein vil sjå på mulegheit til å etablere dagtilbod ved ei eventuell samlokalisering. Det er vel ikkje spesialistehelsetenesta si oppgåve å drifte dagtilbod når vi har sju kommunar med mange flotte dagtilbod til menneske med psykiske lidingar? Det er i tillegg både langt og kostbart å reise frå til dømes Herøy eller Hareid til Volda for å delta på dagtilbod.

Eg håper direktør og styret kan bruke fornuft i denne saka, slik at ein ikkje øydelegg eit robust fagmiljø for denne pasientgruppa som treng stabilitet og fagkompetanse, men heller ser på alternative løysingar framfor ei tvangsflytting. Ein må ivareta alle profesjonar, og eg er overtydd om at ein kan få til gode løysingar for spesialistane utan å måtte flytte ein heil seksjon og rasere eit robust fagmiljø.