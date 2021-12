Moltustranding ute med biletbok: – Har vore utruleg interessant

For to år sidan gav Per-Ståle Moltu ut ei biletbok om Moltustranda – ei samling på 360 bilete som syner bygdelivet frå slutten av 1800-talet til 1970-talet. No er Moltu ute med ei bok nummer to i tilsvarande stil, med kring 390 nye bilete.