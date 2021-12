Herøy set krisestab - gløymde å gje pasientar tredje dose

Nyhende

Samstundes kjem det fram at det er avdekka eit alvorleg avvik i prosessen med vaksinering.

- Pasientane ved seksjon blå og bebuarar ved Eggesbøtun ikkje har fått tilbod om oppfriskingsdose (dose 3) slik nasjonale retningslinjer tilseier. Desse pasientane og bebuarane har etter beskjed frå kommuneoverlegen fått tilbod om dette i dag, måndag, opplyser kommunen i ei pressemelding.

Kommunedirektør Trond Arne Aglen beklagar denne situasjonen sterkt. Han tek på same tid heilt og fullt ansvar for det inntrufne.

Det vert opplyst at sjukeheimane elles i kommunen har gjennomført vaksinasjon med oppfriskingsdose i samsvar med nasjonale retningslinjer.

Krisestab og stengd avdeling

Måndag 6. desember set altså kommunen krisestab på grunn av utbrotet ved Herøy omsorgssenter, avdeling blå. I dette utbrotet er det fire pasientar og tre tilsette.

- Smittesporinga har avdekt at smitten mest sannsynleg oppstod 30. 11. 21, då ein tilsett testa positivt på covid-19 same dag. Ein arbeider vidare med å avklare om det har samanheng med tidlegare smitteutbrot i kommunen, heiter det.

Testa positivt tre dagar etter kommunestyremøtet Ein person som deltok på kommunestyremøtet i Sande torsdag har søndag fått positiv hurtigtest for Korona.

Det vart sett i verk smitteførebyggande tiltak og testing med ein gong. Dette førte til at dei seks andre tilfella vart påviste i helga og i dag, legg kommunen til.

På omsorgssenteret er det sett i verk tiltak for å hindre smittespreiing til andre delar av senteret. Seksjon blå er no stengt for besøk fram til og med søndag 12. desember.

- Dersom det er konkrete situasjonar der det er heilt naudsynt med besøk, vil desse kunne gjennomførast i samråd med seksjonen på ein smittevernforsvarleg måte, seier kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen.

No vert den smittevernfaglege og medisinske oppfølginga ved seksjon blå styrka. Pårørande er varsla om den alvorlege situasjonen.