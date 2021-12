Ni nye tilfelle i Herøy laurdag - to bur på sjukeheim

Nyhende

- Seks av smittetilfella er avdekka ved gjennomføring av testopplegg ved dei tre skulane Bergsøy, avdeling Blåhaugen, Møre barne- og ungdomsskule og Moltu skule, og i involverte familiar. Det er for tidleg å seie om ein har full kontroll på smitten i desse skulane enno, heiter det i pressemeldinga frå Herøy kommune.

Testopplegget er vidareført også første del av neste veke, opplyser kommuneoverlegen.

- Når dette er gjennomført, kan vi seie meir om utbrotet er stoppa eller ikkje. Det vert gitt ny informasjon når ein kjenner svaret på testane som skal gjennomførast i helga og måndag 6. desember.





Smitte ved Herøy omsorgssenter

Det er meldt om at to bebuarar ved Herøy omsorgssenter, avdeling blå, laurdag har testa positivt for Covid-19. Bebuarane er sett i isolasjon, og pårørande er informerte. Det er òg gitt informasjon til pårørande til andre bebuarar ved aktuell seksjon.

- Det er innført førebels besøkskontroll ved aktuelle seksjon til ein får meir oversikt over situasjonen i løpet av helga, seier kommuneoverlegen i pressemeldinga.





Uviss smittekjelde

I tillegg er det meldt eitt positiv tilfelle der ein så langt ikkje kan finne nokon samanheng med det pågåande utbrotet i kommunen.

- Det går føre seg eit omfattande testopplegg som har som føremål å avdekke smitte så tidleg som råd. Det er einast måten å stoppe den pågåande smittespreiinga, seier kommuneoverlegen.

- Eg er imponert over den innsats skule, helse- og omsorgstenesta og ikkje minst foreldre gjer i denne situasjonen, avsluttar han.