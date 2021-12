Skal tilsetje 12 gledesspreiarar

Nyhende

Ideen dukka opp allereie i 2012. Nokon i personalet ved på Myrvåg omsorgssenter hadde sett eit TV-innslag om eit prosjekt i Sverige, der ungdommar spreia glede blant eldre.

– Vi sat og leika oss med tanken, og fann ut at ein gledesspreiar er nesten som eit kinderegg, seier Siv Jensen, som i dag er leiar for helse og omsorg i Herøy kommune.

Ho forklarar:

– Det er ikkje så lett for dei under 18 år å finne seg jobb. Samtidig elskar dei som bur på sjukeheimane våre ungdommar, for dei kjem inn med ein gneiste og ein veremåte som spreier glede berre ved at dei er der. I tillegg ser eg på dette som eit rekrutteringstiltak.

Det vart ikkje berre med ideen i 2012. Kommunen tilsette faktisk tre 17 år gamle jenter som gledesspreiarar ved sjukeheimen i Myrvåg – med stor suksess. Tiltaket var så spesielt at ein journalist frå Sunnmørsposten kom på besøk for å lage reportasje, og jentene kom både på framsida og midtsidene i avisa.

Den gongen var tiltaket berre eit prosjekt på ein av sjukeheimsseksjonane. Då jentene vart 18 og starta på ulike studieløp, gjekk dei over på rekrutteringsstillingar i pleie. Erfaringa gav elles meirsmak, og to av dei tre ungdommane valde utdanning innan helse og omsorg.

Får utnytta fagressursane betre

Ordninga med gledesspreiarar er eit av Siv Jensen sine "hjartebarn", og no – i rolla som avdelingsleiar – har ho fått det inn i heiltidskulturprosjektet til Herøy. Ho meiner kommunen har godt av å tenkje nytt om korleis dei leverer tenestene sine.

– Vi må aldri gå vekk ifrå at menneske skal jobbe med menneske – men vi må tenkje ut løysingar for korleis vi kan nytte dei fagressursane vi har i dag på ein betre måte. Når gledesspreiarane kjem inn, kan helsepersonalet styre meir med fagarbeid, forklarer Jensen.

Avlastinga gjer også at ein treng litt færre helsepersonell på jobb i helgane, som igjen gjer at ein kan auke stillingsprosentane til dei tilsette.

Ser etter personlege eigenskapar

Kommunen ønsker å tilsette totalt 12 gledesspreiarar i alderen 16–18 år, som kvar går inn i kvar si 9%-stilling. Det skal bli tilsett tre ungdommar ved kvar av dei fire seksjonane på Herøy omsorgssenter, som alle skal jobbe kvar 3. helg.

I stillingsbeskrivinga står det at gledesspreiarane vil få arbeidsoppgåver som å dekke bord og lage til frukost, assistere ved måltid, reie opp senger og bidra med miljøarbeid som til dømes trimprogram, song og musikk, høgtlesing og turar i frisk luft.

I jobbintervjua vil det mellom anna bli lagt vekt på talent og interesser.

– Då kan ein fortelje om talentet sitt. Nokre kan syngje, andre er sporty, eller kanskje dei likar handarbeid. Vi skal tilsette ungdom som likar å gjere forskjellige ting, slik at dei spreier ulike formar for glede – både til pasientane og til dei andre tilsette på omsorgssenteret. Og så trur eg ungdommane vil kjenne på glede sjølve også, seier Jensen.

Elles er søkjarane sine personlege eigenskapar viktige. Dei bør like å arbeide med menneske, evne å jobbe i team, vere strukturerte og lærevillige, løysingsorienterte, fleksible og ønske å skaffe seg praktisk erfaring frå arbeidet på sjukeheimen.

Gir moglegheit for vidare arbeid

Ifylgje helse- og omsorgsleiaren, er det gode moglegheiter for å få arbeid i kommunen også etter at ein er blitt for gammal for stillinga som gledesspreiar.

– Dette er ei flott moglegheit for å finne ut om du ønsker å utdanne deg innan helse og omsorg. Dei som får jobb hos oss no, og likar seg, kan også halde fram med å jobbe hos oss etter at dei har fylt 18. Vi tilbyr fast tilsetting på helg til personar som er i fast relevant utdanningsløp, seier ho.

Fleire har allereie søkt på stillingane som gledesspreiarar i Herøy kommune. Søknadsfristen er 13. desember.