På tide å sjekke røykvarslaren

Nyhende

– Det tek frå 30 sekund til eitt minutt før røykvarslaren blir aktivert, og det tek fem minutt før ein brann i eit rom utviklar seg for fullt. På den tida er det framleis små sjansar for at brannvesenet har nådd fram, seier kommunikasjonssjef Sigurd Folgerø Dalen i brann- og redningsetaten i Oslo kommune til NTB.